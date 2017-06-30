Эрдоган и Путин проведут телефонный разговор

2017-06-30 18:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин проведут телефонный разговор, сказал в пятницу официальный представитель Партии справедливости и развития (ПСР) Махуин Унал.

По его словам, разговор между Эрдоганом и Путиным состоится сегодня.

Сегодня президент Турции Эрдоган также провел телефонный разгвор с президентом США Дональдом Трампом

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu