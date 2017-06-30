Девичья башня и Дворец ширваншахов в Баку удостоены премии Tripadvisor

2017-06-30 18:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Расположенные на территории Ичеришехер в Баку памятники мирового значения – Девичья башня и комплекс «Дворец ширваншахов» в этом году удостоены премии Tripadvisor "Certificate of Excellence 2017" («Сертификат совершенства – 2017») , говорится в сообщении Управления государственного историко- архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабмине, распространенном в пятницу.

Ичеришехер уже в третий раз стал местом, получившим самое большое количество отзывов посетителей среди достопримечательностей, которые пользователи Tripadvisor советуют посетить в Баку.

Премия "Certificate of Excellence", которая присваивается с 2002 года и ежегодно вручается на основе отзывов миллионов пользователей Tripadvisor из различных стран мира, - самая высокая награда, представляемая этим всемирно известным туристическим порталом.

Раз в год Tripadvisor выбирает лучшего из лучших, представляя его миру. И присвоение в очередной раз этой награды Ичеришехер - еще один показатель того, что международная общественность высоко ценит историко-архитектурное наследие Азербайджана.

Управление государственного историко- архитектурного заповедника «Ичеришехер» с гордостью приглашает жителей столицы и гостей города посетить Ичеришехер.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)