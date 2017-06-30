Берлин затопило – ВИДЕО

2017-06-30 19:07 | www.oxu.az | 4

Берлин оказался затопленым из-за сильных дождей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на tvzvezda.ru, видео, на котором запечатлены последствия затопления, опубликованы в Сети.

«У нас в Берлине метрополитен не такой глубокий, как в Москве. Поэтому предлагаю посмотреть, что сегодня творилось в нашем Берлинском метрополитене. В какой-то момент похоже на кадры из фильма «Титаник»», – отметил автор видео.

Ранее сообщалось, что из-за необычайно сильных дождей в Берлине введено чрезвычайное положение.

По данным ТАСС, спасатели и сотрудники коммунальных служб получили уже более тысячи сообщений об авариях в связи с непогодой.

С.С.

