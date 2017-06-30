Президент Ильхам Алиев поздравил главу Бурунди

2017-06-30 18:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Бурунди Пьеру Нкурунзизе.

«От своего имени и от имени азербайджанского народа передаю вам и всему вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Бурунди - Дня независимости. В этот радостный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Бурунди - мира и прогресса», - говорится в послании главы государства.