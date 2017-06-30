"999-я ночь" иранского актера в Баку

2017-06-30 18:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Известный иранский актер из Тебриза Джамал Сагинежад выступит в постановке "999-cu gecə" ("999-я ночь") Азербайджанского государственного музыкального театра в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль поставлен по мотивам сказок "Тысяча и одна ночь" на музыку известного азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова.

В постановке Джамал Сагинежад исполнит роль Шаха. Отметим, что это будет не первое сотрудничество актера с азербайджанским театром, ранее музыкальный театр и театр Тебриза представили совместную работу – комедийный спектакль "Bəxtəvər" ("Счастливчик").

По словам иранского актера, ему очень приятно вновь сотрудничать с театром, где во всем ощущается аура творчества.

Показ спектакля с участием иранского актера состоится в конце сентября.

Режиссер-постановщик спектакля - Ирада Гёзалова, дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик - Набат Самедова, хормейстер - заслуженный артист Вагиф Мастанов, балетмейстеры – заслуженный артист Закир Агаев и Елена Агаева, режиссер – Эльмеддин Дадашов, концертмейстер - Фидан Бабаева, ассистент режиссера - Севиндж Мамедова.

В спектакле наряду с Джамалом Сагинежадом заняты Ниджат Али, Мехрибан Залыева, Самедзаде Хасыев, Гюльнара Абдуллаева, Алимамед Новрузов, Гюльтадж Алили, Руслан Мюрсалов, Гусейн Алили, Эльчин Иманов, Эльмеддин Дадашов и Фарид Рзаев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)