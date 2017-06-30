В Азербайджане прошел второй тур выпускных экзаменов для 9-х и 11-х классов

2017-06-30 18:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в пятницу провел централизованные выпускные экзамены для 57 910 учащихся девятых и одиннадцатых классов средних школ специального назначения в Баку, в говорится в сообщении центра.

Выпускные экзамены также были проведены для учащихся средних общеобразовательных учреждений Шамкира, Гедабека, Агстафы, Газаха, Товуза, Габалы, Балакена, Загаталы, Гаха, Ярдымлы, Джалилабада, Билясувара, Ширвана, Сальяны, Нефтчалы, Гаджигабула, Агдама, Евлаха, Барды, Тертера, Агсу, Зардаба, Шамахы, Гобустана, Кюрдамира, Гусара и Губы.

Экзамен (второй тур) для девятиклассников начался в 10:00 и продолжался 1,5 часа, а для учащихся 11-х классов – в 15:00 и длился 2 часа 45 минут.

С первого июня начнется обработка экзаменационных протоколов и карт ответов. Результаты будут объявлены в ближайшие дни.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)