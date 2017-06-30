В Тунисе мужчина напал на двух туристок из Германии

2017-06-30 19:19 | www.trend.az | 4

Две туристки из Германии пострадали в результате нападения мужчины в курортном городе Туниса, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным агентства, нападение на женщину и ее дочь произошло на рынке в курортном городе Набуль недалеко от курорта Хаммамет. Мужчина нанес женщинам ножевые ранения. Сообщается, что он находился в невменяемом состоянии.

"Инцидент не является террористическим актом", - говорится в совместном заявлении министерства туризма и министерства внутренних дел страны.

Согласно заявлению, женщина слегка ранена, ей на месте оказана первая помощь. Ее дочь находится в стабильном состоянии.

Полиция задержала нападавшего, также сообщается в заявлении.