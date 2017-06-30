Главврач о состоянии пострадавших сотрудников SOCAR (Эксклюзив)

2017-06-30 19:23 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Продолжается лечение сотрудников Управления геофизики и геологии Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR, пострадавших при проведении сейсморазведочных работ.

Об этом Trend в пятницу сообщил главврач Клинического медицинского центра, в который были госпитализированы сотрудники компании, Адалет Дадашов.

По его словам, один из пострадавших - Алиев Рагиф Рафиг оглу, 1979 года рождения, был прооперирован в связи с дифрагмальной грыжей, и в настоящее время находится в реанимации. Еще двоих пострадавших готовят к операции. У одного из них - Гусейнова Мурвета Гусейн оглу, 1986 года рождения, закрытая черепно-мозговая травма, перелом локтевой кости, у другого - Тарвердиева Самира Гамид оглу, 1985 года рождения, тупая травма грудной клетки, перелом правой лопатки.

Пострадавший Гулиев Заур Бахрам оглу, 1984 года рождения, с сотрясением мозга, размозженной раной на лбу и носу, и Пашаев Бахруз Рафиг оглу с закрытой черепно-мозговой травмой помещены в отделение нейротравматологии.

Дадашов отметил, что жизни пострадавших ничего не угрожает, их состояние - стабильное.

28 июня сотрудники Управления геофизики и геологии SOCAR при проведении сейсморазведочных работ в НГДУ имени Н.Нариманова на лодке "Арья 141" Каспийского морского пароходства Азербайджана, потеряв управление, столкнулись с одним из оснований площадки № 34. Об этом сообщил официальный сайт SOCAR.

В результате инцидента пятеро из семи находившихся на борту сотрудников компании получили ранения различной степени тяжести.

Причины происшествия расследуются.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)