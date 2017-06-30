В Афганистане грузовик подорвался на мине, погибли семь человек

2017-06-30 19:35 | www.trend.az | 4

Грузовик подорвался на придорожном фугасе на востоке Афганистана, в результате погибли семь человек, еще пять получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным агентства, инцидент произошел в пятницу в провинции Нангархар. Все пострадавшие были госпитализированы.

Местные власти возложили вину за произошедшее на боевиков ИГ.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ.