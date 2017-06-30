Президенты России и Турции обсудили урегулирование кризиса в Сирии

2017-06-30 19:40 | www.trend.az | 4

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ключевые аспекты урегулирования кризиса в Сирии с учетом переговоров в Астане, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Продолжено обсуждение ключевых аспектов урегулирования сирийского кризиса с учетом созываемой под эгидой России, Турции и Ирана в начале июля пятой Международной встречи по Сирии в Астане. Условлено о дальнейших контактах в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.