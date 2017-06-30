Потоп в аэропорту Шереметьево – ВИДЕО

2017-06-30 20:00 | www.oxu.az | 4

Очевидцы засняли на видео потоп в Шереметьево.

Как передает Oxu.Az, на опубликованных в пятницу, 30 июня, в Instagram кадрах видно, что находящиеся на летном поле работники аэропорта передвигаются по колено в воде.

При этом в пресс-службе аэропорта опровергли сообщения о затоплении взлетной полосы.

«Взлетная полоса не затоплена, все нормально», — пояснил представитель пресс-службы, слова которого приводят «Известия».

Днем 30 июня в столичном регионе прошла сильная гроза, которая сопровождалась сильнейшим ливнем с градом.

Порывы ветра достигали 24 метров в секунду. В результате грозы в столице и области два человека погибли и девять пострадали.

По данным экстренных служб, ветер повалил порядка 40 деревьев. Мосводосток сообщил, что сотрудники службы получили более 60 заявок о скоплении воды в городе.

С.Б.

