Найдено тело одного из утонувших в Каспийском море - ОБНОВЛЕНО-1
2017-06-30 20:06 | www.apa.az | 4
Найдено тело одного из утонувших сегодня в море в Баку.
Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в 18:04 спасатели извлекли из воды тело Рагимова Гусейна Фархад оглы и передали по назначению.
Поиски второго утонувшего продолжаются.
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16:36
В Баку девушка и парень утонули в море.
Об этом АПА сообщили в Сураханском РУП.
Личность утопленников пока не установлена.
Продолжаются поиски.
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16:28
В центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в Баку на территории Сураханского района в море утонули два человека.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия сразу же прибыли спасатели-водолазы Госслужбы по надзору за судами малого водоизмещения и службы спасения на государственных водах.
Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления.