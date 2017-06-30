Найдено тело одного из утонувших в Каспийском море - ОБНОВЛЕНО-1

2017-06-30 20:06 | www.apa.az | 4

Найдено тело одного из утонувших сегодня в море в Баку.

Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в 18:04 спасатели извлекли из воды тело Рагимова Гусейна Фархад оглы и передали по назначению.

Поиски второго утонувшего продолжаются.

***

16:36

В Баку девушка и парень утонули в море.

Об этом АПА сообщили в Сураханском РУП.

Личность утопленников пока не установлена.

Продолжаются поиски.

***

16:28

В центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в Баку на территории Сураханского района в море утонули два человека.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия сразу же прибыли спасатели-водолазы Госслужбы по надзору за судами малого водоизмещения и службы спасения на государственных водах.

Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления.