Азербайджан и Россия согласуют процедуру использования частот на приграничных территориях

2017-06-30 20:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия в очередной раз согласуют процедуру использования частотных ресурсов на приграничных территориях, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке Азербайджана.

Протокол о равноправном использовании частотного спектра мобильной связи, а также телерадиовещания планируется подписать осенью, после того как стороны проведут мониторинг используемых каналов.

Соглашение предусматривает упорядочивание использования радиочастотного спектра и уменьшение вероятности создания помех радиоэлектронными средствами на приграничных территориях.

Аналогичное соглашение было подписано в начале 2017 года с Грузией, и в 2016 году с Ираном.

(Автор: Гусейн Велиев)

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