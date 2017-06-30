Азербайджан и Россия согласуют процедуру использования частот на приграничных территориях
2017-06-30 20:18 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия в очередной раз согласуют процедуру использования частотных ресурсов на приграничных территориях, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке Азербайджана.
Протокол о равноправном использовании частотного спектра мобильной связи, а также телерадиовещания планируется подписать осенью, после того как стороны проведут мониторинг используемых каналов.
Соглашение предусматривает упорядочивание использования радиочастотного спектра и уменьшение вероятности создания помех радиоэлектронными средствами на приграничных территориях.
Аналогичное соглашение было подписано в начале 2017 года с Грузией, и в 2016 году с Ираном.
(Автор: Гусейн Велиев)
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