Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

2017-06-30 20:20 | www.apa.az | 7

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ключевые аспекты урегулирования кризиса в Сирии с учетом переговоров в Астане.

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Продолжено обсуждение ключевых аспектов урегулирования сирийского кризиса с учетом созываемой под эгидой России, Турции и Ирана в начале июля пятой Международной встречи по Сирии в Астане", — говорится в сообщении.

Главы государств условились о дальнейших контактах в ближайшей перспективе.