Одного из беглых азербайджанцев задержали в Москве

2017-06-30 20:24 | www.oxu.az | 6

Мордовская полиция задержала гражданина Азербайджана Гусейнова Исмата Ахметдаг-Оглы, 27 июня самовольно покинувшего рузаевский Центр временного содержания иностранных граждан МВД по РМ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, вместе с ним на просторах России «потерялся» 23-летний земляк Асланов Джалал Халифат-Оглы.

На розыск беглецов были ориентированы все оперативные подразделения и наружные службы мордовской полиции. В итоге Гусейнова удалось задержать в Москве. В настоящее время его вернули в Рузаевку.

С.Б.

