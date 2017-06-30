Эрдоган и Трамп обсудили пути разрешения кризиса вокруг Катара

2017-06-30 20:32 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В пятницу состоялся телефонный разговор Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает в пятницу Белый дом, в ходе беседы был обсужден ряд вопросов, в том числе конфликт между Катаром и странами Персидского залива.

Согласно сообщению, Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на многочисленные темы, включая способы разрешения продолжающегося спора между Катаром и его арабскими соседями в Персидском заливе, которые при этом будут обеспечивать работу всех стран в области прекращения финансирования терроризма и борьбы с экстремистской идеологией.

Также отмечается, что Президент Трамп подчеркнул важность активизации всеми союзниками и партнерами своих усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех его формах и проявлениях.

(Текст: Талех Агавердиев)