Около 60 мигрантов пропали без вести в Средиземном море

2017-06-30 20:40 | www.apa.az | 7

Не менее 60 мигрантов числятся пропавшими без вести в результате кораблекрушения в Средиземном море.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель Международной организации по миграции (МОМ) Флавио ди Джакомо.

"Восемьдесят выживших были доставлены в порт Бриндизи (Италия), сотрудникам МОМ сообщили, что судно, на котором находилось около 140 человек, перевернулось. Около 60 мигрантов числятся пропавшими без вести", — написал ди Джакомо на своей странице в Twitter.

С начала нынешнего года по Средиземному морю в Европу прибыли более 77 тысяч мигрантов и беженцев, согласно данным Международной организации по миграции. 1828 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море. По данным МВД Италии, за минувший год в страну по Средиземному морю прибыло рекордное количество мигрантов — более 181 тысячи человек.