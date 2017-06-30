В Баку парень и девушка утонули в море

2017-06-30 20:50 | www.oxu.az | 5

В центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в Баку на территории Сураханского района в море утонули два человека - парень и девушка.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия сразу же прибыли спасатели-водолазы Госслужбы по надзору за судами малого водоизмещения и службы спасения на государственных водах.

В 18:04 спасатели извлекли из воды тело Рагимова Гусейна Фархад оглы и передали по назначению.

Поиски второго утонувшего продолжаются.

С.Б.

