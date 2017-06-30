Имущество четырех ликвидированных в Азербайджане банков выставлено на продажу

2017-06-30 20:55 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выставил на продажу имущество четырех ликвидированных коммерческих банков страны - Texnikabank, Gandjabank, Royalbank и Atrabank, говорится в сообщении фонда, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению, на аукцион выставлены десять автомобилей типа инкассатор, принадлежащих ОАО Texnikabank, нежилое здание и автомобиль, находящиеся на балансе Royalbank, автомобиль, находящийся на балансе Gandjabank, и семь банкоматов, принадлежащих ОАО Atrabank.

Подробнее с условиями участия в аукционах можно ознакомиться по ссылке: http://1anelan.com/_adif/.

Лицензии всех четырех банков были отозваны в 2016 году из-за несоответствия их совокупного капитала минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

Официальный курс на 30 июня составляет 1,7021AZN/USD.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)