Около 60 мигрантов пропали без вести при кораблекрушении в Средиземном море

2017-06-30 20:56 | www.trend.az | 6

Не менее 60 мигрантов числятся пропавшими без вести в результате кораблекрушения в Средиземном море, сообщил представитель Международной организации по миграции (МОМ) Флавио ди Джакомо, передает РИА Новости.

"Восемьдесят выживших были доставлены в порт Бриндизи (Италия), сотрудникам МОМ сообщили, что судно, на котором находилось около 140 человек, перевернулось. Около 60 мигрантов числятся пропавшими без вести", - написал ди Джакомо на своей странице в Twitter.

По данным агентства Франс Пресс, судно отплыло от берегов Северной Африки в понедельник и спустя пять часов начало тонуть.

С начала нынешнего года по Средиземному морю в Европу прибыли более 77 тысяч мигрантов и беженцев, согласно данным Международной организации по миграции. 1828 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море.

По данным МВД Италии, за минувший год в страну по Средиземному морю прибыло рекордное количество мигрантов - более 181 тысячи человек. С начала этого года на побережье страны высадились свыше 62 тысяч мигрантов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 17 процентов.