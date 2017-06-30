Трамп заявил, что у США лопнуло терпение в отношении Северной Кореи

2017-06-30 21:18 | www.apa.az | 5

Действия КНДР требуют решительного ответа, и с терпением США в отношении Пхеньяна покончено.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

"Ядерная и ракетная программы этого режима требуют решительного ответа", — заявил Трамп.

"Эра стратегического терпения в отношении северокорейского режима потерпела неудачу… С этим терпением покончено", — сказал Трамп.