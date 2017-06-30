Жительница Лерикского района получила ножевое ранение - ОБНОВЛЕНО
2017-06-30 21:41 | www.apa.az | 5
В Лерикском районе зарегистрирован факт нанесения ножевого ранения.
Как передает южное бюро АПА, жительница села Хамармешя Ульвия Нехматова была доставлена в больницу с ножевым ранением.
Как стало известно, ранение Ш.Нехматовой на почве семейно-бытового конфликта нанес ее двоюродный брат по имени Рамин.
Во время конфликта небольшое ранение получил также отец женщины Бахадур Нехматов.
Расследование по факту продолжается.
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21:14
В Лерикском районе зарегистрирован факт нанесения ножевого ранения.
Как сообщает южное бюро АПА, ножовое ранение получила жительница селе Хамармешя Нехматова Ульвия.
Женщина доставлена в ЦРБ Ленкоранского района. Кем и с какой целью совершено преступление, пока неизвестно. По факту ведется расследование.