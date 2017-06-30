В аэропортах Москвы из-за непогоды задержаны 120 рейсов

2017-06-30 22:32 | www.apa.az | 5

Почти 120 рейсов задержаны и еще семь отменены в аэропортах Москвы на фоне неблагоприятных погодных условий.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по состоянию на 20.55 мск в аэропорту "Внуково" задержан один рейс, еще один отменен. В "Домодедово" - 52 рейса задержаны, еще шесть - отменены, в "Шереметьево" - 66 задержанных рейсов.

По данным МЧС, возможность дождя, грозы, града и усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду сохранится в столице до субботы, 1 июля.