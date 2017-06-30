Марадона заявил о готовности возглавить сборную России
2017-06-30 21:09 | www.oxu.az | 5
Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона заявил о готовности возглавить сборную России по футболу.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Советский спорт».
«Готов ли я возглавить сборную России? Так я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы», — сказал Марадона, прибывший в Москву 30 июня.
Отмечается, что аргентинец приехал по приглашению общественного движения «Россия любит футбол».
Сборную России в настоящее время возглавляет Станислав Черчесов.