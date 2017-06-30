Марадона заявил о готовности возглавить сборную России

2017-06-30 21:09 | www.oxu.az | 5

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона заявил о готовности возглавить сборную России по футболу.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Советский спорт».

«Готов ли я возглавить сборную России? Так я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы», — сказал Марадона, прибывший в Москву 30 июня.

Отмечается, что аргентинец приехал по приглашению общественного движения «Россия любит футбол».

Сборную России в настоящее время возглавляет Станислав Черчесов.

S.B.

