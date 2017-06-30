Путин и Эрдоган обсудили сирийский конфликт

2017-06-30 21:17 | www.oxu.az | 7

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ключевые аспекты урегулирования кризиса в Сирии с учетом переговоров в Астане.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Продолжено обсуждение ключевых аспектов урегулирования сирийского кризиса с учетом созываемой под эгидой России, Турции и Ирана в начале июля пятой Международной встречи по Сирии в Астане», — говорится в сообщении.

Главы государств условились о дальнейших контактах в ближайшей перспективе.

С.Б.

