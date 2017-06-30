Путин и Эрдоган могут провести отдельную встречу на саммите G20

2017-06-30 20:59 | www.trend.az | 6

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести отдельную встречу на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге 7-8 июля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

"Это возможно", - сказал он, комментируя по просьбе агентства итоги телефонного разговора двух лидеров. В отчете пресс-службы Кремля об этой беседе, в частности говорится о том, что Путин и Эрдоган условились "о дальнейших контактах в ближайшей перспективе".

Со своей стороны турецкий телеканал также подтвердил возможность встречи двух лидеров. "На саммите "двадцатки" планируется встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным, в ходе которой будет обсуждаться ситуация в Сирии", - проинформировал в пятницу телеканал NTV со ссылкой на администрацию турецкого президента.

Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, у Путина уже запланировано несколько отдельных встреч на полях саммита. Среди контактов, которые уже готовятся, он называл беседы с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентами Франции и Южной Кореи - Эмманюэлем Макроном и Мун Чжэ Ином. Будут и короткие встречи "на ногах" в перерывах между рабочими заседаниями, добавил Ушаков.

Кроме того, принято решение подготовить встречу главы российского государства с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, администрация Кремля постарается вписать ее в сложный график Путин