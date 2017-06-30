Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центре талассемии (ФОТО)

2017-06-30 21:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в пятницу в очередной раз побывала в Центре талассемии, встретилась с находящимися здесь на лечении пациентами.

Лейла Алиева встретилась в Центре талассемии как с больными детьми, страдающими от талассемии, являющейся наследственным заболеванием крови, так и их родителями.

Деятельность Центра имеет огромное значение, так как жизнь этих больных, в первую очередь, зависит от ежемесячного переливания им крови и ежедневного использования препаратов для выведения железа из организма. Сегодня на диспансерном учете находятся 3 тысячи 10 больных талассемией. Из них примерно тысяча человек проходят лечение от бета-талассемии (большой талассемии), то есть тяжелой формы талассемии. 980 человек регулярно переливается эритроцитарная масса.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, регулярно посещающая Центр талассемии, и на сей раз пришла к детям, находящимся на лечении в этом медицинском учреждении, не с пустыми руками. От имени Лейлы Алиевой Центру были подарены необходимое медицинское оборудование, компьютеры и автомобиль.

Встретившись с пациентами, проходящимися лечение в Центре, и их родителями, Лейла Алиева побеседовала с ними, поинтересовалась здоровьем детей, страдающих талассемией.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева в нашей стране осуществляется утвержденная в феврале 2015 года «Государственная программа по борьбе с талассемией на 2015-2020 годы». Фонд Гейдара Алиева еще в 2015 году объявил о начале проекта «Во имя жизни без талассемии». С 2014 года для радикального лечения талассемии здесь началась трансплантация костного мозга. На сегодняшний день 51 человек перенесли операцию по трансплантации костного мозга. Следует также подчеркнуть, что с целью профилактики талассемии, являющейся наследственным заболеванием крови, с 2015 года в Азербайджане в обязательном порядке проводится обследование пар, вступающих в брак, на предмет талассемии.

Директор департамента Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов отметил, что Фонд всегда с большим вниманием и заботой относится к Центру.

Директор Центра Валех Гусейнов сказал, что лечение больных в медицинском учреждении проводится на самом высоком уровне, они обеспечиваются необходимыми лекарствами и препаратами. От имени коллектива Центра и родителей находящихся на лечении пациентов он выразил Лейле Алиевой признательность за внимание, уделяемое медицинскому учреждению.

В рамках осуществления «Государственной программы по борьбе с талассемией на 2015-2020 годы» значительно повысилось качество медицинского обслуживания больных талассемией, полностью решен вопрос обеспечения их донорской кровью. С целью обеспечения доступности медицинской помощи для населения в региональных отделениях Центра также функционирует банк крови, благодаря чему отпадает необходимость частого приезда больных, находящихся на лечении, и их родителей в Баку.

Лейла Алиева вручила подарки детям, находящимся на лечении в Центре талассемии.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева также побывала в отделении трансплантации костного мозга, поинтересовалась детьми, проходящими здесь лечение под строгим контролем врачей. Лейла Алиева была проинформирована о методах проводимых в отделении диагностики и лечения. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева отметила, что Фонд и впредь будет принимать необходимые меры для лечения больных, выразила уверенность в скорейшем исцелении детей.