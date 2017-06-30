На Черном море детей купают с крокодилом – ВИДЕО

2017-06-30 21:42 | www.oxu.az | 4

В Краснодарском крае России начата проверка из-за появления в интернете видео с крокодилом, который купается в море рядом с детьми. Об этом сообщил старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Прокуратура проводит проверку, ищет, где именно происходило купание крокодила, устанавливает подробности», — рассказал он.

О произошедшем известно и краевому управлению МВД России. Как сообщил агентству дежурный главка, сотрудники полиции «изучают видео на предмет установления времени и места происходящего». «Заявления от жителей по данному поводу пока не поступали», — добавил он.

Видео появилось в пятницу в Instagram-аккаунте kmv.official. В подписи сообщается, что владелец «выгуливает» крокодила на пляже в Анапе. На кадрах видно, что возле животного находятся дети и взрослые, причем несовершеннолетние даже гладят рептилию.

Как сообщил в комментариях под роликом один из пользователей, подобное происходило и в 2016 году. «Крокодил был меньше и так же на поводке с изолентой на пасти плавал среди отдыхающих», — написал он.

С.Б.

