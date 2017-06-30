Смерть от голода угрожает 20 тысячам детей в Сомали

2017-06-30 22:16 | www.oxu.az | 4

Благотворительная организация Save the Children /«Спасем детей»/ сегодня предупредила, что свыше 20 тыс детей в 9 округах Сомали рискуют умереть от голода в ближайшие месяцы, если международное сообщество не продолжит оказывать экстренную помощь этой страдающей от засухи стране.

Как передает Oxu.Az, cогласно результатам исследования, проведенного Save the Children совместно с организациями Concern Worldwide и Action Against Hunger в 9 округах страны, в половине из них возросло количество случаев острого недоедания.

«Нехватка продовольствия и растущее число голодающих детей внушают тревогу, если не сказать больше», - заявил директор сомалийского представительства Save the Children Хассан Нур Саади.

По оценкам ООН, количество жителей Сомали, нуждающихся в гуманитарной помощи возросло до 6,7 млн человек, что составляет более половины населения страны.

Save the Children полагает, что для спасения жизней работающие в стране гуманитарные организации нуждаются в 1,5 млрд долларов США, из которых к настоящему моменту выделено только 550 млн.

С.Б.

