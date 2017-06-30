Трамп призвал страны мира присоединиться к санкциям против КНДР

2017-06-30 21:47 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп призвал страны мира присоединиться к санкциям в отношении КНДР, передает РИА Новости.

"США призывают другие региональные державы и все ответственные государства присоединится к санкциям", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Трамп отметил, что "США всегда будут защищать себя и своих партнеров".

"Мы работаем тесно с Южной Кореей, Японией и другими партнёрами по всему миру над рядом дипломатических, экономических мер, а также над мерами в области безопасности, чтобы защитить наших союзников и наших собственных граждан от Северной Кореи", - добавил он.

На встрече с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином Дональд Трамп заявил, что действия КНДР требуют решительного ответа, и с терпением США в отношении Пхеньяна покончено.

"Ядерная и ракетная программы этого режима требуют решительного ответа. Эра стратегического терпения в отношении северокорейского режима потерпела неудачу… С этим терпением покончено ", - сказал Трамп.