Лейла Алиева приняла участие в развлекательной программе вместе с детьми, лишенными родительского попечения (ФОТО)

2017-06-30 21:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в пятницу приняла участие в развлекательной программе, организованной для детей, лишенных родительского попечения.

Около 200 детей и подростков – воспитанников детских домов и школ-интернатов фотографировались вместе с Лейлой Алиевой, тепло беседовали с ней.

Затем в ходе развлекательной программы, организованной CinemaPlus, дети посмотрели анимационный фильм Spark.