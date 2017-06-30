Имущество четырех закрывшихся банков выставили на продажу
2017-06-30 22:27 | www.oxu.az | 5
Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выставил на продажу имущество четырех ликвидированных коммерческих банков страны - Texnikabank, Gandjabank, Royalbank и Atrabank.
Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении фонда, распространенном в пятницу.
Согласно сообщению, на аукцион выставлены десять автомобилей типа инкассатор, принадлежащих ОАО Texnikabank, нежилое здание и автомобиль, находящиеся на балансе Royalbank, автомобиль, находящийся на балансе Gandjabank, и семь банкоматов, принадлежащих ОАО Atrabank.
Подробнее с условиями участия в аукционах можно ознакомиться здесь.