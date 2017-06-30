Депутат: Абсолютно бессмысленно вести переговоры с Арменией

2017-06-30 22:47 | www.oxu.az | 5

Все переговоры по карабахскому конфликту абсолютно бесперспективны и бессмысленны, убежден депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, говоря о запланированной на июль встрече глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей МГ ОБСЕ, политик отметил, что карабахский конфликт не имеет политического решения, так как ни одна страна путем переговоров не вернет земли, которые захватила в результате войны.

«Территориальная целостность Азербайджана может быть восстановлена только азербайджанской армией и только силовым методом. Апрельская война 2016 года показала, что азербайджанские вооруженные силы способны выполнить такую задачу», - сказал А.Ализаде.

Cтраны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, полагает депутат, заинтересованы в сохранении статус-кво.

«Если Москва считает, что благодаря статус-кво можно держать в подвешенном состоянии Азербайджан и Армению, то для руководителей Франции и США существующее положение создает возможности забирать на выборах миллионы голосов армянских избирателей. С точки зрения тактики можно вести переговоры до тех пор, пока армия не восстановит суверенитет над Нагорным Карабахом, но с политической точки зрения переговоры не принесут справедливого решения карабахского конфликта», - уверен А.Ализаде.

С.Б.

