Рейс Моска-Баку задерживается из-за непогоды

2017-06-30 22:33 | www.trend.az | 7

На фоне неблагоприятных погодных условий задерживается рейс Москва (Внуково) - Баку, говорится в сообщении на сайте Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Как передает РИА Новости, в целом в аэропортах Москвы задержаны 120 рейсов и еще семь отменены.

Так, по состоянию на 20:55 (по московскому времени) в аэропорту "Внуково" задержан один рейс, еще один отменен. В "Домодедово" — 52 рейса задержаны, еще шесть — отменены, в "Шереметьево" — 66 задержанных рейсов. Данных по "Жуковскому" сервис Яндекса не приводит. Причины задержки и отмены рейсов не указываются, однако в пятницу днем в Москве начался сильный ливень.

По данным МЧС, возможность дождя, грозы, града и усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду сохранится в столице до субботы, 1 июля. В частности, в Москве и Московской области в пятницу произошли массовые аварийные отключения электроэнергии.