За три дня в Баку без вести пропали семь человек

2017-06-30 23:02 | www.oxu.az | 4

Семилетний мальчик пропал без вести на территории Сабаильского района Баку.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

По полученным данным, 28 июня в 17:00 Станислав Юрьевич Бабкин, 2010 года рождения, ушел из дома, расположенного на улице Низами на территории 8-го отделения полиции Сабаильского района. Сначала родители искали малыша сами, но поиски не дали положительных результатов. 29 июня родители мальчика обратились в полицию за помощью. Пока поиски не увенчались успехом.

В поселке Бадамдар Сабаильского района 28 июня пропала гражданка Украины. Погребник Вита Владимировна, 1989 года рождения, ушла из дома в 01:00. 29 числа родные Погребник обратились с заявлением в 41-ое отделение полиции указанного района.

В Ясамальском районе пропала без вести 84-летняя женщина. Зейналова Насиба Мехти гызы пропала со двора дома, в котором проживала. По словам родных Зейналовой, женщина страдает амнезией и могла из-за этого легко заблудиться. В настоящее время женщину ищут полицейские.

В Хазарском районе 10 дней назад пропала без вести жительница поселка Бина Коновалова Зохра Рафиговна, 1950 года рождения. Любопытно, что заявление в полицию об исчезновении Коноваловой поступило только 28 июня. Сотрудники 2-го отделения полиции приступили к поискам пожилой женщины.

Отметим, что за последние три дня в полицию по столице поступило семь заявлений об исчезновении.

С.Б.

