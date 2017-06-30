Развитие азербайджанского бренда: большой потенциал и новые перспективы

2017-06-30 23:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В последние несколько лет в Азербайджане огромное внимание уделяется развитию ненефтяного сектора. Для этого делается очень многое, в том числе и в плане улучшения бизнес-среды, уменьшения бюрократических препятствий на пути предпринимателей, сокращения количества проверок и лицензий на предпринимательскую деятельность. В результате этого в Азербайджане сформинровался очень сильный кластер компаний, производящих продукцию для внешних рынков, а также продукцию, обладающей немалым экспортным потенциалом. Однако не каждый производитель может найти своего покупателя, тем более за рубежом.

Именно поэтому распоряжение по механизмам содействия экспортерам, которое было подписано в октябре 2016 года Президентом Ильхамом Алиевым, можно назвать историческим. Ведь в рамках этих механизмов предполагается поддержка экспортеров в свете их непосредственной ежедневной работы по наращиванию производства продукции для зарубежных рынков. В частности, это предоставляет возможность усилить позиции на тех рынках, где уже присутствует продукция азербайджанского производителя, а также найти свою нишу на рынках, где она пока не присутствует, то есть находить новые рыночные сегменты для сбыта азербайджанской продукции.

Ставка на внутренний рынок

На сегодня основной задачей экономических реформ является защита внутреннего производителя путем замещения импортируемых промышленных товаров товарами национального производства.

Изменяющаяся национальная экономика требует, чтобы импортозамещение стало важнейшим элементом экономической политики и инструментом достижения главной цели— выхода на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами. Правильное решение этой проблемы позволит не только сократить импорт, сохранив в стране значительный объем валютных средств, но и удешевить товары, поддержать отечественного производителя, создать рабочие места. Именно с учетом достижения этих целей были подготовлены и утверждены в декабре прошлого года 12 стратегических дорожных карт.

Таким образом может разрешиться и проблема централизации экономической активности в столице, что характерно для всех развивающихся стран. Все это связано с тем, что раньше в Азербайджане, как и в любой развивающейся стране, бизнес всегда стремился в столицу. В крупных городах прибыльность выше, нет проблем с кадрами и инфраструктурой. Но сегодня районы Азербайджана фактически схожи по своей инфраструктуре с Баку, и есть все условия, чтобы развивать бизнес в регионах, а благодаря созданию промышленных кварталов эти возможности ещё более расширятся.

Многие люди, которые приехали на заработки в Баку, уже поняли, что лучше будет возвратиться в регионы и заняться сельским хозяйством, потому что условия для этого улучшаются. Большое внимание уделяется тому, чтобы предприниматели одновременно с импортозамещением также занимались ненефтяным экспортом.

Но еще много предстоит сделать. Для подтверждения этого приведем один пример. Министерство сельского хозяйства Азербайджана совместно с FAO в конце 2015-го - начале 2016 года провели исследование, по результатам которого выяснилось, что основными участниками рынка экспорта сельхозпродукции в стране является примерно 110 предпринимателей, и всего лишь шесть из них обеспечивают свыше 50 процентов общего объема экспорта. Минсельхоз основной причиной этого считает недостаточный уровень информированности.

Таким образом, перед аграрным сектором стоят три основные цели - обеспечение продовольственной безопасности, внедрение механизмов интенсивного производства с целью самообеспечения и производство конкурентоспособной продукции для повышения экспортного потенциала.

Примечательно, что потребительский рынок в Азербайджане за последние годы заметно очистился от некачественной продукции. В свое время можно было встретить в продаже просроченные товары, сейчас же данное явление очень редко. И нельзя сказать, что на это влияют штрафные санкции, которые предусмотрены в Кодексе об административных правонарушениях в случае обнаружения просроченных товаров.

Но самое главное - на потребительском рынке уже существует конкуренция, которая положительно влияет как на качество продукции, так и на цены.

Сейчас предприниматели сами заинтересованы в обеспечении качества с целью добиться максимальной реализации товара. И это наиболее важная сторона перехода конкуренции в качество товаров. В настоящее время созданы все условия для экспорта азербайджанской продукции, что ещё больше повышает интерес у предпринимателей производить качественные товары.

Хотя за последние 15 лет экспортный потенциал аграрного сектора страны вырос примерно в пять раз, за 10 лет - на 56 процентов, за пять лет рост составил до 30 процентов, полученные результаты не соответствуют существующему потенциалу страны.

Выход на новые рынки

Сегодня наряду с продукцией сельскохозяйственного назначения, пищевыми продуктами Азербайджан производит и экспортирует химическую продукцию, изделия из пластика, металла, различное оборудование.

Это говорит о том, что страна в первую очередь должна усилить свои позиции на рынках присутствия, но при этом не ограничиваться только освоенными рынками, где позиции страны сильны. Поэтому в настоящее время исследуются новые рынки с расчетом найти свою нишу и точечно осваивать эти рынки. А для того, чтобы стимулировать и другие сферы производства к экспорту, AZPROMO проводится работа с производителями по поиску и выявлению тех видов продукции, которые пока что не поставлялись на внешние рынки, но обладают высоким экспортным потенциалом. В качестве примера можно привести травяные чаи: мы традиционно поставляем чай на зарубежные рынки, но это черный и зеленый чай, а вот травяные чаи страна до сих пор не экспортировала, но, тем не менее, есть большой потенциал для этого.

Это один из примеров, которых очень много, в частности среди промышленной продукции, экспортный потенциал которой очень высок. Но для этого нужно повышать узнаваемость продукции, налаживать контакты.

На сегодняшний день одним из немаловажных аспектов при сертификации продукции является также соответствие ее упаковки международным стандартам. Однако упаковочный материал в основном завозится из-за рубежа. Сегодня на местном рынке упаковочной продукции действительно имеются пустоты, будь то производство пластиковой, картонной, или иных видов упаковки. С целью устранения их при поддержке министерства экономики и Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) в марте была создана Ассоциация упаковочной промышленности. В ее задачу входит координация деятельности предпринимателей, занимающихся производством и экспортом продукции, развитие производства упаковочной продукции, устранение проблем, с которыми сталкивается производственный бизнес, и т.д.

Вопросы развития сферы производства упаковочной продукции в стране прорабатываются в рамках политики локализации производства, что предусматривается осуществить либо за счет внутренних инвестиций - для повышения качества у имеющихся производителей, либо с привлечением иностранных инвесторов.

К тому же иностранные компании проявляют интерес и к уже действующим предприятиям, то есть хотят объединить свои усилия с местными предпринимателями. Существует немало иностранных инвесторов, которые высказывают намерение создать предприятия с нуля, чтобы производить в Азербайджане то, чего мы сами не производим. Так что роль иностранных ресурсов в программе производства компонентов достаточно высокая, и ведется интенсивная работа с зарубежными инвесторами для привлечения их на наш рынок как раз-таки для организации выпуска компонентов продукции, которую страна сможет экспортировать в будущем.

Процесс пошел

Итак, основной целью государства на первоначальном этапе является повышение узнаваемости азербайджанской продукции даже в тех странах, куда она не поставляется, что возможно будет через присутствие на полках Duty Free. В первую очередь предложено создать специальные стеллажи под брендом Made in Azerbaijan в аэропортах таких городов, как Стамбул, Москва, Франкфурт, Дубай, а также в известных сетях российских магазинов. То есть там, где можно охватить большое количество потребителей. На данных стеллажах будут представлены азербайджанские вина, варенья, мед, ковры, келагаи и так далее. В этом направлении уже ведутся переговоры с ведущим Carfood, а также российской ритейл-группой Х5 с тем, чтобы включить в их сеть перечень азербайджанских товаров. Достигнута договоренность и о реализации азербайджанской продукции в сети маркетов Lulu в регионе Персидского залива.

Бренд будет внедряться в магазинах тех стран, у которых развитые торгово-экономические связи с Азербайджаном, есть потенциал для экспорта азербайджанской продукции, есть обращения по этому вопросу от предпринимателей.

В рамках запущенного в ноябре прошлого года механизма продвижения национального бренда Made in Azerbaijan уже организованы экспортные миссии в Китай, Дубай, Афганистан, Пакистан, Катар, Германию, Казахстан с участием местных производителей. Успех был моментальным. Согласно подписанным договорам в ходе первых экспортных миссий начался экспорт красного вина в Китай и продовольственных продуктов в ОАЭ, которые являются новыми рынками для Азербайджана.

Далее подобные миссии посетят Россию, США, Францию. Параллельно экспортеры азербайджанской продукции в рамках общего стенда участвуют в ведущих международных выставках.

Немаловажным моментом в данном процессе является и то, что правительство упростило и сократило с трех до одного дня срок выдачи сертификатов о происхождении товара. Также были приняты решения о выплатах с целью стимулирования экспорта вина, хлопчатобумажной пряжи, консервов, воды и соков, фундука и другой продукции в Россию, США, Германию, Турцию, Беларусь и другие страны.

Для повышения эффективности проводимых работ и решения существующих проблем в различных сегментах ненефтяного сектора экономики были созданы ассоциации производителей и экспортеров вина, граната, фундука, фруктов и овощей, строительных материалов, а также продукции пчеловодства. Вместе с тем заработали "Клуб экспортеров" и портал export.az, на котором размещена информация о производимых в Азербайджане товарах. Создание зоны свободной торговли в Азербайджане придаст ещё больший импульс для популяризации и развития бренда Made in Azerbaijan. И каким же образом? Как известно, Азербайджан сегодня в основном экспортирует сырье. Однако в зоне свободной торговли это сырье можно будет перерабатывать, обрабатывать и упаковывать, после чего товары под брендом Made in Azerbaijan будут экспортироваться в разные страны мира. Например, азербайджанский гранат можно расфасовать и предлагать на российском рынке уже не по 60 гяпик, а 2-5 долларов за килограмм. Это реально может создать условия для продвижения азербайджанских продуктов.

Предполагается, что через 20 лет после начала работы ЗСТ Алят станет крупным торговым городом, и здесь даже может появиться свой аэропорт. Хорошим примером тому служит модель ЗСТ в Джебель-Али в Дубае, где еще 30 лет назад было всего одно здание.

Какова же экономическая выгода Азербайджана?

Азиатский банк развития считает, что развитие бренда Made in Azerbaijan поможет обеспечить рост сельского хозяйства на три процента уже в 2017 году, а в 2018 году - на четыре процента.

За 2016 год сельское хозяйство в Азербайджане выросло на 2,6 процента, в том числе животноводство - на 2,8 процента.

Тем не менее эксперты банка отмечают, что несмотря на то, что в настоящее время в агросекторе занято 36,3 процента экономически активного населения страны, сектор при этом формирует только 6,2 процента ВВП. Для сравнения: в сфере промышленности, которая формирует 47 процентов ВВП, занято лишь 6,9 процента населения.

Чтобы поддержать занятость в сельских регионах, правительство запустило новый проект, который должен помочь семейному бизнесу производить товары и поставлять их на рынки. В дополнение к этому была запущена программа, целью которой является создание 10 тысяч рабочих мест к 2020 году. Чтобы увеличить производство в сельском хозяйстве, правительство предоставило фермерам 179 тысяч гектаров орошаемых земель для выращивания хлопка, чая и орехов, что должно обеспечить больше рабочих мест в сельских районах и снизить миграцию в города. Производителям сельхозпродукции, наряду с налоговыми льготами, также предоставляются субсидии.

Все эти меры направлены на то, чтобы снизить зависимость от импорта и в будущем завоевать свое место на мировой арене в качестве поставщика ненефтяной продукции.

Илаха Мамедли, заместитель главного редактора по экономике АМИ Trend