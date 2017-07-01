В Нью-Йорке произошла перестрелка в больнице

2017-07-01 00:05 | www.oxu.az | 5

Перестрелка произошла в больнице в районе Бронкс (Нью-Йорк), есть пострадавшие, передает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, перестрелка произошла в 14.50 по местному времени. На место происшествия прибыли полиция и пожарные.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию, по последним данным, ранены четыре человека, один убит. Инцидент произошел на 16-м этаже больницы. Полиция обследует все этажи в поисках стрелка, который, предположительно, вооружен винтовкой. Отмечается, что он, возможно, является бывшим сотрудником больницы.

С.Б.

