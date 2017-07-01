Полиция: cтрелок в нью-йоркской больнице убит - ОБНОВЛЕНО

2017-07-01 00:16 | www.apa.az | 4

Устроивший перестрелку в больнице в Нью-Йорке убит.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал ABC.

По последним данным, в результате инцидента три человека пострадали.

По данным телеканала CBS, инцидент произошел на 16-м этаже больницы Предположительно, стрелком был бывший сотрудник больницы.

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23:34

Перестрелка произошла в одной из больниц Нью-Йорка.

Как передает АПА, об этом сообщило агентство Associated Press.

Как утверждается, больница расположена в одном из районов Нью-Йорка - в Бронксе. СМИ сообщают о нескольких раненных, но официального подтверждения этому нет.