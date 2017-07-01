Устроивший перестрелку в больнице в Нью-Йорке убит (Обновлено)

2017-07-01 00:22 | www.trend.az | 4

00:22 (GMT+4) Устроивший перестрелку в больнице в Нью-Йорке убит, три человека пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Как сообщает телеканал, стрелок убит, однако полиция не предоставила детали. По последним данным, в результате инцидента три человека пострадали.

23:55 (GMT+4) Перестрелка произошла в больнице в районе Бронкс (Нью-Йорк), есть пострадавшие, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, перестрелка произошла в 14.50 по местному времени. На место происшествия прибыли полиция и пожарные.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию, по меньшей мере два человека пострадали. Инцидент произошел на 16-м этаже больницы. Полиция обследует все этажи в поисках стрелка, который, предположительно, вооружен винтовкой. Отмечается, что он, возможно, является бывшим сотрудником больницы.

По данным газеты New York Times, ранения получили три врача.