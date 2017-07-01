Россия приостановила выплату взносов в Совет Европы

2017-07-01 00:54 | www.apa.az | 4

Россия приостанавливает уплату взноса в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Как передает АПА, министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомил об генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.

Выплаты возобновятся после того, как ПАСЕ полностью восстановит полномочия российской делегации. В 2014 году российскую делегацию лишили основных полномочий в ассамблее. Вопрос о восстановлении прав рассматривался дважды, но изменения так и не произошли.

Отметим, что Россия является одной из пяти основных плательщиков Совета Европы.