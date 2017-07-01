На фестивале "Шелковый путь" выступил грузинский детский хореографический ансамбль (ФОТО)

2017-07-01 01:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В рамках, продолжающейся в Шеки, Международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" VIII в пятницу был представлен концерт грузинского детского хореографического ансамбля Tolige.

В концерте, который проходил в Летнем театре лечебно-отдыхательного комплекса Marxal, приняли участие руководители организаторских структур фестиваля, любители музыки, в том числе местные и зарубежные гости, отдыхающие в комплексе.

В начале концерта было отмечено, что хореографический ансамбль Tolige был создан в 2012 году Дианой Блиадзе и Давидом Придонашвили. Ансамбль состоит из детей 12-15 лет. Коллектив несколько раз совершал гастроли в Болгарию и Турцию, где был удостоен награды Гран-при. В 2016 году ансамблю также была присвоена награда имени Шухишвили.

Программа вызвала большой интерес у зрителей.

Напомним, что в соответствии с программой фестиваля в субботу для любетелей музыки будут представлены концерты Образцового-военного оркестра пограничной службы Азербайджанской Республики и Ансамбля старинных музыкальных инструментов азербайджанского государственного музея музыкальной культуры.