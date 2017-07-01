Эстония вступает в права председателя Совета ЕС

2017-07-01 01:44 | www.trend.az | 4

Эстония вступает в права председателя Совета ЕС в субботу, переняв этот пост у Мальты. Председательство страны продлится до 31 декабря, передает РИА Новости.

Постпреды стран-членов ЕС в 2016 году решили, что Эстония будет председательствовать в Совете во второй половине 2017 года вместо Великобритании, которая отказалась от председательства в связи с Brexit. Ранее Эстония должна была председательствовать сразу после Великобритании.

В обязанности страны-председателя входит организация заседаний Совета и деятельности рабочих групп: составление повесток дня, руководство заседаниями и встречами, выяснение общих позиций в ходе обсуждений, представление и заключение соглашений на переговорах Европейской комиссии и Европейского парламента.

Правительство Эстонии 29 июня утвердило программу председательства, которая, по словам премьер-министра Юри Ратаса, отражает желание Эстонии поддерживать Европейский союз единым, сильным и смотрящим в будущее. Программа состоит из четырех приоритетных областей: Европа с открытой и инновационной экономикой, безопасная и защищенная Европа, цифровая Европа и свободный обмен данными, вовлекающее и устойчивое развитие Европы, где каждому человеку обеспечены равные возможности.