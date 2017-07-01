Определился победитель молодежного чемпионата Европы по футболу

2017-07-01 01:52 | www.apa.az | 4

Сборная Германии U21 одержала победу над командой Испании в финале молодёжного чемпионата Европы — 2017.

Как передает АПА, встреча прошла в Кракове и завершилась со счетом 1:0 в пользу немцев.

Единственный гол на 40-ой минуте матча забил Митчел Вайзер.

Сборная Германии во второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы U21. До этого немцы побеждали в 2009 году. Рекордсменом по числу титулов является сборная Италии, у которой 5 трофеев молодежного Евро.