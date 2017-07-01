В Нью-Йорке произошел вооруженный инцидент, есть погибшие и раненые- ОБНОВЛЕНО-2

2017-07-01 02:10 | www.apa.az | 4

Один человек погиб, еще несколько получили тяжелые ранения в результате стрельбы в больнице в Нью-Йорке, сам стрелок покончил с собой.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил мэр города Билл де Блазио.

По словам мэра, в результате стрельбы погиб один врач, еще несколько получили ранения. Также де Блазио подтвердил информацию о том, что стрелок покончил собой.

Мэр города также отметил, что инцидент не является терактом.

Перестрелка в больнице в районе Бронкс (Нью-Йорк) произошла в 14.50 по местному времени. На место происшествия прибыли полиция и пожарные. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, стрелком был бывший сотрудник больницы доктор Генри Белло.

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01:09

Стрелок, начавший стрельбу в больнице Нью-Йорка, мертв.

Как передает АПА со ссылкой на NBC, в настоящее время неизвестно, был ли он ликвидирован полицией или совершил самоубийство.

По данным источников, стрелком являлся 45-летний мужчина, работавший врачом. По последним данным, ранения получили пять человек.

Согласно информации источников телеканала, доктор Генри Майкл Бэлло совершил стрельбу, будучи одетым в халат врача. По данным NY Daily News, стрелок использовал винтовку M16 и в прошлом работал в этой больнице.

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00:16

Устроивший перестрелку в больнице в Нью-Йорке убит.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал ABC.

По последним данным, в результате инцидента три человека пострадали.

По данным телеканала CBS, инцидент произошел на 16-м этаже больницы Предположительно, стрелком был бывший сотрудник больницы.

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23:34

Перестрелка произошла в одной из больниц Нью-Йорка.

Как передает АПА, об этом сообщило агентство Associated Press.

Как утверждается, больница расположена в одном из районов Нью-Йорка - в Бронксе. СМИ сообщают о нескольких раненных, но официального подтверждения этому нет.