В Мексике в столкновениях преступных группировок погибли 24 человека

2017-07-01 02:52 | www.trend.az | 3

Не менее 24 человек были убиты и еще 10 ранены в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики в результате столкновений преступных группировок за последние два дня, передает РИА Новости со ссылкой на портал Politico.tv.

По данным портала, с начала месяца в Сьюдад-Хуаресе уже убит 71 человек. Причиной вспышки насилия стало противоборство двух преступных группировок – картеля "Хуарес" и могущественного картеля "Синалоа".

На территории штата Чиуауа действуют несколько преступных группировок, ведущих борьбу за контроль над поставками наркотиков в США. Несколько лет назад расположенный в Чиуауа Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира — число убийств в нем составило 3,1 тысячи за год, однако затем властям удалось исправить положение, число подобных преступлений серьезно снизилось.