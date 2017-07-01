Более 300 авиарейсов задержаны, еще 35 отменены в аэропортах Москвы - ОБНОВЛЕНО

2017-07-01 03:02 | www.apa.az | 5

Более 300 авиарейсов задержаны, еще 35 отменены в субботу в аэропортах Москвы, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло столичных аэропортов.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, по информации на 01:20 мск, в столичном аэропорту Домодедово задержаны 53 вылета. В аэропорту Шереметьево задерживаются 284 рейса, 35 отменены. Еще 11 рейсов задерживаются во Внуково.

Синоптики также дают неблагоприятный прогноз на выходные.

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22:32

Почти 120 рейсов задержаны и еще семь отменены в аэропортах Москвы на фоне неблагоприятных погодных условий.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по состоянию на 20.55 мск в аэропорту "Внуково" задержан один рейс, еще один отменен. В "Домодедово" - 52 рейса задержаны, еще шесть - отменены, в "Шереметьево" - 66 задержанных рейсов.

По данным МЧС, возможность дождя, грозы, града и усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду сохранится в столице до субботы, 1 июля.