В Венесуэле два человека убиты в ходе протестов

2017-07-01 03:13 | www.apa.az | 6

Два человека стали жертвами протестов в венесуэльском штате Лара.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил депутат национальной ассамблеи страны Луис Флоридо.

«Рубен Морильо получил пулевое ранение в грудь, что стоило ему жизни. В центральный госпиталь города Баркисимето доставлен молодой человек без признаков жизни. Нам сообщили его имя – Фернандо Рохас", — написал Флоридо в своем микроблоге в Twitter.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, с учетом новых убитых число погибших в протестах достигло 79 человек.