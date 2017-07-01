В рамках фестиваля "Шелковый путь" с успехом прошел концерт Измирского государственного ансамбля (ФОТО)

2017-07-01 03:18 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend / - В рамках успешно продолжающегося в Шеки VIII Международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" в пятницу состоялся концерт Измирского государственного ансамбля национальной музыки и танца тюркского мира.

Как сообщили Trend в пресс-службе исполнительной власти города Шеки, на концерте, который проходил во дворе гостиничного комплекса "Юхары Карвансарай", который представляет собой историко-архитектурный памятник, относящийся к XVIII веку, приняли участие руководители структур, являющихся организаторами фестиваля, приглашенные на фестиваль гости и любители музыки.

В начале концерта было отмечено, что Измирский государственный ансамбль национальной музыки и танца тюркского мира начал свою деятельность в 2008 году под руководством Джалала Вурала, а с 2011 года продолжает гастролировать под руководством Мехмета Али. Основная цель ансамбля, который исполняет музыку тюркоязычных стран, заключается в том, чтобы пропагандировать музыкальное и танцевальное искусство этих стран. С этой целью коллектив, исследуя национальную музыку и танцы Анатолийского региона, Мосула, Киркука, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Северного Кипра, Татарстана, Крыма, Башкирии и других тюркоязычных стран, со временем переложил их на ноты. Организуя постоянно концерты, телевизионные и радиопрограммы, концерты и гастроли как внутри страны, так и за рубежом, коллектив популяризирует в мире богатую музыку и танцы тюркского мира.

Исполненные солистом Измирского коллектива Юсуфом Байырбейом композиторские и народные песни на азербайджанском и турецком языке были встречены зрителями аплодисментами.

В завершение концерта коллективу были вручены памятные подарки.