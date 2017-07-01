Вашингтон и Сеул не прекратят военные учения в виде уступки КНДР

2017-07-01 03:51 | www.trend.az | 5

Соединенные Штаты и Южная Корея не намерены прекращать свои совместные военные маневры в качестве уступки КНДР. Об этом заявил в пятницу президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, передает ТАСС.

"Мы - США и Южная Корея - долгое время вырабатывали позицию, в соответствии с которой мы не можем остановить наши совместные военные маневры в качестве уступки КНДР, чтобы та прекратила свои ядерные испытания", - сказал он. "Эта позиция остается неизменной", - добавил южнокорейский лидер.

В середине июня посол КНДР в Индии Ке Чхон Ён в интервью индийскому телеканалу WION заявил, что КНДР может ввести мораторий на проведение испытаний ядерных боезарядов и баллистических ракет, если США выполнят условия Пхеньяна, среди которых прекращение регулярных американо-южнокорейских военных учений.