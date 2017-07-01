Месси женился в родном городе в Аргентине

2017-07-01 04:24 | www.apa.az | 4

Капитан сборной Аргентины по футболу и нападающий клуба "Барселона" Лионель Месси в пятницу женился на Антонелле Рокуццо в их родном городе Росарио.

Как передает AПA со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Todo Noticias, ведущий трансляцию из отеля, где проходила церемония.

На свадьбу были приглашены 260 гостей. В Росарио, в частности, прибыли игроки "Барселоны" Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике со своей невестой - колумбийской певицей Шакирой, а также футболисты Карлес Пуйоль, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин. На празднике также присутствуют двое сыновей влюбленных и их друзья детства.

Месси и Рокуццо, которые состоят в отношениях уже более десяти лет и знакомы с детства, предпочли гражданскую церемонию свадьбе в церкви. В качестве подарков молодожены предложили своим гостям сделать пожертвования в благотворительный фонд Месси, созданный для оказания помощи детям.